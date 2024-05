Ritiro al ‘Mancini’ agli sgoccioli - fastidio muscolare per Ciciretti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Stanno per scorrere i titoli di coda sul mini-che il Benevento sta effettuando al Mancini Park Hotel di Roma, struttura che ospita i giallorossi all'inizio di questa settimana e dove la squadra resterà fino a domani. Mister Auteri, lontano da occhi indiscreti, sta cercando le soluzioni adatte per i playoff durante i quali dovrà fare i conti con l'assenza di Pastina, operato al menisco dopo l'infortunio accusato contro il Catania. Sulla carta la soluzione porterebbe a pensare a Viscardi, unico difensore mancino in rosa, ma difficilmente il tecnico di Floridia lo getterà nella mischia dal primo minuto in gare dove il margine di errore è ridotto al minimo. Più facile, quindi, ipotizzare l'adattamento di Capellini su quella corsia sperando, poi, nel pieno recupero di Terranova che andrebbe ad occupare la casella al centro della difesa. Sta ...