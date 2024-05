Rissa davanti ad un locale In ospedale due sudamericani

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una ventina di giorni di prognosi ciascuno, ma nessuno dei due uomini che l’altra sera si sono accoltellati in piazza Marconi, a Vimercate, è in pericolo di vita. Entrambi di origini sudamericane sono stati protagonisti di unasulla quale ora stanno cercando di fare piena luce i carabinieri. Secondo quanto è stato raccolto al momento per una prima ricostruzione, le cause che hanno scatenato l’aggressione sarebbero da ricercare in futili motivi, dalle parole grosse si sarebbe passati ai fatti dopo aver bevuto troppo. L’inchiesta servirà a stabilire le responsabilità dei due operai che si sono affrontati fuori da un, uno ha 35 anni, l’altro 43 ed è il ferito in condizioni più gravi. Tuttavia è comunque riuscito a raggiungere da solo a piedi la caserma dei carabinieri, in via Damiano Chiesa, a 500 metri di distanza, per chiedere aiuto. ...

