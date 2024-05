Riscoppia la primavera e poi arriva l' estate rovente? La verità sul meteo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ultime piogge poi torna lain una versione «normale»: soleggiata ma non calda. Antonio Sanò, fondatore del sito Il.it, conferma un deciso miglioramento dopo il passaggio del ‘doppio vortice' di inizio maggio: «Il secondo vortice sta lasciando il Paese direzione Balcani, ma attiva ancora correnti occidentali instabili ed umide specie verso il settore tirrenico centro-meridionale ed il Nord-Est. Nelle prossime ore, dunque, questo secondo vortice,to dall'Inghilterra e carico di aria più fresca ed instabile, andrà a posizionare il minimo di bassa pressione in Macedonia, a nord della Grecia. Nonostante la distanza geografica, il vortice riuscirà a richiamare venti di Ponente che scaricheranno piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento ...