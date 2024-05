Ricostruita per la prima volta la faccia di una donna di Neanderthal | ecco il volto di Shanidar Z

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sopracciglia molto pronunciate, naso schiacciato e pochissimo mento: un team di ricercatori inglesi ha finalmente svelato ildiZ, unadivissuta circa 40.000 anni fa. La ricostruzione, frutto di nove mesi di accurato lavoro, è stata possibile grazie all’analisi di 200 frammenti ossei rinvenuti nel 2018 all’interno di una grotta nel Kurdistan iracheno. La ricostruzione, realizzata utilizzando i contorni del viso e del cranio, ci offre un’immagine realistica del suo aspetto e ci permette di immaginare come viveva e come si comportava questavissuta millenni fa. I resti diZ, questo il nome dato allain base al luogo di ritrovamento dei suoi resti, sono considerati un ritrovamento eccezionale per la loro completezza e ...