RiBella Firenze punta su Marrazza - dal Comitato alla lista civica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel vastissimo panorama delle comunali irrompe anche una nuova. La candidata a sindaco Francesca, un nome noto nel quartiere di Campo di Marte in quanto è presidente delha un passato, seppur molto breve, nel centrodestra visto che nel 2019 si candidò con FdI. Adesso si presenta come proposta alternativa "alle logiche di partito eguerra fratricida tra destra e sinistra". E avvisa: "Ci siamo candidati come indipendenti, non vogliamo appoggi da nessuno e non appoggiamo nessuno. Veniamo dall’esperienza dei comitati". Nel programma elettorale è subito da evidenziare la contrarietàtramvia. "La cosa per cui batteremo di più – afferma – sarà per il viale dei Mille che ...