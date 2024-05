La fine di un’era . Dopo dodici lunghi, intensi e per certi versi “sfortunati” anni le strade di Marco Reus e del suo Borussia Dortmund si separeranno. Il club giallonero e il calciatore tedesco hanno deciso consensualmente di non rinnovare il contratto: un patto di sangue (e di amore) che lo ha ... Continua a leggere>>

2024-05-03 14:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: E’ la fine di un’era: a fine stagione Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund 12 anni dopo il suo ritorno dal Borussia Monchengladbach, finisce una storia ... Continua a leggere>>

Roma, 3 maggio 2024 – dopo dodici anni Marco Reus lascia il Borussia Dortmund . A comunicarlo è stato lo stesso calciatore, con un video pubblicato sui social e rivolto ai suoi tifosi: “Il club e io abbiamo deciso di comune accordo di non prolungare il contratto. Sono grato di aver potuto giocare ... Continua a leggere>>

reus lascia il borussia Dortmund, ma vuole chiudere col botto: “Prendiamoci la Champions” - Marco reus dopo dodici stagioni lascerà il borussia Dortmund. L’attaccante prima dell’addio vuole vincere la Champions League, il borussia ha vinto la semifinale d’andata con il PSG. Il borussia ... Continua a leggere>>

reus lascia il borussia Dortmund dopo dodici anni - Il capitano ha annunciato la decisione in un video sui social. E ha suonato la carica in vista della semifinale di ritorno con il Psg ... Continua a leggere>>

News Inter, nome a sorpresa: è libero a parametro zero - Un’occasione di mercato potrebbe essere quella di Marco reus. Il tedesco, dopo 12 anni, al termine della stagione saluterà il borussia Dortmund, in quanto non rinnoverà il proprio contratto con i ... Continua a leggere>>