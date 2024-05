Retrocesse in Lega Pro | risalire subito in B è una vera impresa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa dura vita delledalla serie B. Può racchiudersi in questa frase l’analisi delle statistiche relative alle squadre che nelle ultime dieci stagioni, da quando la C è stata unificata in un unico torneo, hannoriconquistato la serie Cadetta appena 365 giorni dopo la discesa nella terza serie nazionale. Tanti i motivi, in primis un contesto (anche economico) del tutto diverso rispetto alla serie B, torneo che predilige più la tecnica rispetto all’agonismo che domina inPro. Ma c’è altro: esattamente come è accaduto al Benevento, privarsi in tempi brevi dei calciatori che hanno i contratti più onerosi, scomodo retaggio della serie B, non è una operazione affatto semplice. Questo stato di cose, di conseguenza, implica un fisiologico ritardo nell’allestire la squadra per la vecchia serie C, ...