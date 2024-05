Reggio Emilia - trovato con oltre un chilo di cocaina in auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Un uomo di 38 anni, di origine albanese, è statodagli agenti della polizia di Stato di: durante un controllo nella zona industriale di Cavriago, infatti, è statoinconundie 705 euro in contanti nel portafoglio. Gli accertamenti erano scattati dopo che erano stati segnalati numerosi furti sue furgoni in zona nelle ultime settimane. Nella mattinata del 29 aprile i poliziotti hanno quindi notato un'che procedeva in maniera anomala, a velocità ridotta e fermandosi per brevi soste vicino ad altri veicoli. A quel punto è scattato il controllo, ma l'uomo alla guida ha cercato di fuggire ...