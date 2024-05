Rapisce il figlio neonato dall’Ospedale di Frosinone e aggredisce i poliziotti | arrestato 51enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024)il proprioall’Ospedale Fabrizio Spaziani diun uomo di 51 anni dopo aggressione alla Polizia. Polizia arresta uomo che aveva rapito ilall’Ospedale di– Ilcorrieredellacitta.comPoteva finire in tragedia l’episodio avvenuto all’interno dell’Ospedale di. Un uomo, diventato da poco padre, ha deciso di prelevare suodalla struttura ospedaliera ciociara: tutto di nascosto ai medici e il personale sanitario, in uno scenario che oggi lo pone al centro delle indagini per rapimento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, che hanno dovuto fronteggiare le resistenze dell’uomo per riprendere il bimbo e metterlo al ...