Rapisce il figlio dato in affidamento dall’ospedale - 51enne arrestato dopo una lunga fuga Bimbo in salvo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilneonato era stato statoin affido per decisione del Tribunale per i minorenni. Il padre, 51 anni, però è entrato nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Spaziani di Frosinone e lo ha rapito. L’allarme è scattato alle 18.30 dell’altra sera con una telefonata alla sala Operativa della questura di Frosinone fatta dal personale di Neonatologia: un’infermiera aveva tentato di bloccare l’uomo, per cui era stata dichiarata la cessazione della potestà genitoriale, ma lui l’ha minacciata riuscendo a fuggire e a raggiungere una minicar con la quale è fuggito. In pochi minuti una Volante ha raggiunto l’ultima residenza deldi Frosinone, gli agenti hanno trovato l’appartamento vuoto ed in evidente stato di abbandono. I poliziotti però pocohanno individuato la minicar. Ilnon si ...