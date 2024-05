Rakus - l' orango che si cura da solo | è il primo caso al mondo

Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Si era ferito a una guancia, Rakus . Così si è procurato delle foglie di Akar Kuning (in gergo botanico Fibraurea tinctoria), una pianta rampicante usata nella medicina tradizionale per curare le lesioni - ma anche contro la dissenteria, per il diabete e la ... Continua a leggere>>

Gli oranghi, i migliori farmacisti della giungla - (Rubriche) Come indicano alcune indagini scientifiche, anche diversi primati non umani assumono farmaci naturali volontariamente. Di Andrea Capocci