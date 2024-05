Rai - Fedez escluso dal Concerto del Primo Maggio

Laureti, sul lavoro ancora non rispettata la Costituzione - "1041 vittime sul lavoro nel 2023. Più di 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori sfruttati, con un salario sotto ai 9 euro l'ora. Una donna su quattro senza impiego, una su due al sud. (ANSA) ... Continua a leggere>>

primo Maggio, sul megaschermo della Regione l’articolo 1 della costituzione e parole di Papa Francesco e Sandro Pertini - Liguria. Il megaschermo sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari celebra il primo Maggio, festa dei lavoratori, con una serie di frasi, a partire dall’articolo 1 della ... Continua a leggere>>

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma questo diritto non è attuato per tutti - L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ci sono più ragioni, ne parlerò in un prossimo post, per dubitare che siamo fino in fondo una repubblica democratica, ma un motivo già è netto ... Continua a leggere>>