(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono 15 i turistiattualmentesull'di Socotra, in, dopo essere arrivati con l'unico volo settimanale da Abu Dhabi. A causa della guerra civile in corso nel paese, la compagnia low cost Air Arabia ha cancellato il loro volo di ritorno verso gli Emirati Arabi Uniti...

Un gruppo di 15 italiani è bloccato sull'isola di Socotra , nello Yemen . Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile in atto, non sa più come fare rientro. “Non ci danno notizie, non sappiamo nulla”, dicono gli italiani , tra ... Continua a leggere>>

Un gruppo di 15 italiani è bloccato sull'isola di Socotra , nello Yemen . Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile in atto, non sa più come fare rientro. “Non ci danno notizie, non sappiamo nulla”, dicono gli italiani , tra ... Continua a leggere>>

C’è anche un turista bresciano nel gruppo di 15 italiani bloccato sull'isola di Socotra, nello Yemen . Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile in atto, non sa più come fare rientro. “Non ci danno notizie, non sappiamo ... Continua a leggere>>

Quindi italiani bloccati su un'isola dello Yemen, la Farnesina avvertiva: "Meta non sicura" - A causa del conflitto in corso nel paese, la compagnia low cost Air Arabia ha cancellato il loro volo di ritorno. "Non ci danno notizie, non sappiamo nulla", riferiscono i connazionali ... Continua a leggere>>

Yemen, 15 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa della guerra civile - Un gruppo di 15 italiani è bloccato sull'isola di Socotra, in Yemen. Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale per l'isola, ma a causa della guerra civile in corso, non sa come ... Continua a leggere>>

Il maxi furto di profumi in aeroporto: in 9 fermati col bottino da 15mila euro - Nove uomini - tutti italiani residenti nel Palermitano ... e decine di confezioni di profumo nel Duty free dell'aeroporto di Linate. I nove sono stati bloccati lo scorso 26 marzo - ma la notizia è ... Continua a leggere>>