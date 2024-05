(Di venerdì 3 maggio 2024) Volete un paio di Airche vi ricordino ogni vostro singolo viaggio in metro? Oggi è il vostro giorno fortunato, più o meno. Ladi Newgode di una pessima reputazione: è conosciuta più per i ritardi, gli odori e la miriade di insetti e animaletti che per la sua comodità o efficienza. Tuttavia,Brand ha pensato bene di ispirarsi a questo famigerato sistema di trasporto nella creazione del suo modello di scarpe. La nuovissima Air1 Mid Subway è l'ultima sneaker nata dal programmaBrand Wings, un progetto di tutorato e formazione finalizzato ad «abbattere le barriere che frenano i giovani per aiutarli a volare», a base di stage, borse di studio e altro ancora per quasi un decennio. Nell'ambito del programma di design dell'iniziativa Wings, 138 ...

Queste Air jordan 1 ispirate alla metropolitana sono talmente rare da essere disponibili solo a New York - Volete un paio di Air jordan che vi ricordino ogni vostro singolo viaggio in metro Oggi è il vostro giorno fortunato, più o meno. La metropolitana di New York gode di una pessima reputazione: è ... Continua a leggere>>

Londra, uomo armato di katana uccide 13enne e ferisce altre quattro persone nella periferia est - L'aggressore, 36 anni, ha accoltellato i passanti con una spada giapponese simile a una sciabola. I feriti più gravi sono due agenti di polizia. Gli inquirenti hanno escluso la pista del terrorismo e ... Continua a leggere>>

Piogge torrenziali a Dubai. «La colpa è del piano per “bombardare” le nubi» - Un'alluvione senza precedenti ha devastato gli Emirati Arabi Uniti, un paese desertico dove non pioveva quasi mai, dopo che per alcuni giorni consecutivi erano stati fatti decollare ... Continua a leggere>>