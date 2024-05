Quarti di finale al via La Saturno Guastalla ci prova a Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cominciano stasera ididi Divisione Regionale 2, che vedono 4 reggiane al via. Si comincia alle 21,15 da, dove lafa visita ai padroni di casa, che hanno dominato il loro girone forti di atleti di grande esperienza come il lungo Perego e il play Massari: Colla & co. che hanno strappato proprio sul filo di lana il pass per la post season, proveranno a ribaltare il pronostico avverso. Alle 21,30 tocca alla Sampolese, che riceve in val d’Enza la visita del Parma Basket Project: i biancorossi hanno dalla loro un rendimento casalingo di alto livello, con 12 vittorie in 14 gare, che li ha portati a primeggiare nella regular season, ma dovranno prestare attenzione alla guardia avversaria Guatteri (12,3 punti di media), il più pericoloso dei suoi. Si gioca al meglio ...