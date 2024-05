Quando mio padre mi metteva in porta e mi chiamava Bacigalupo Facchetti junior racconta il Grande Torino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - Sabato 4 maggio ricorre l'anniversario dei 75 anni dalla tragedia di Superga: l'aereo con a bordo gli “Invincibili” del, al rientro da Lisbona dopo un'amichevole contro il Benfica per l'addio al calcio del capitano del Portogallo Francisco Ferreira, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica che sorge in cima al Colle. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra, dominatrice assoluta della Serie A di quegli anni, che alla Nazionale dava 10 titolari su 11. E proprio in omaggio a quei giocatori entrati nella leggenda, il 4 maggio prende il via il Giro d'Italia, con la frazione inaugurale Venaria Reale-e il passaggio da Superga, circa un'ora prima della Santa Messa, in programma come sempre alle 17.03, l'ora esatta in cui si schiantò il velivolo FIAT G.212. La funzione ...