Pullerà al Prato Calcio a 5 È lui il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ Lucail successore di Andrea Bearzi sulla panchina dela 5. La stagione è appena terminata ma la società del presidente Aniello Apicella ha voluto subito voltare pagina, anche perché l’addio per motivi personali del "Golden Boy" era conosciuto da tempo. E la scelta è ricaduta su un tecnico giovane, che ha già lavorato a, in particolare al Futsal per due campionati, il primo dei quali vinto in serie C che portò alla storica salita nel nazionale dei ‘cugini’., 36 anni, ha iniziato giovanissimo la sua carriera dicon il Pistoia ed ha diretto anche un’altra formazione pratese, la Verag Villaggio, nonché la Mattagnanese in serie B. Ora dunque la grande opportunità di guidare una squadra dalle grandissime tradizioni e che milita nella terza ...