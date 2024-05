Pronostico e quote Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves gara 1 - NBA 04-05-2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) Prologo della sfida traovvero tra i campioni in carica e la seconda tra le tre squadre della Northwest Division che hanno prodotto i tre migliori record della Western Conference, tutte e tre agevolmente in semifinale.aveva chiuso la regular season 57-25, una vittoria in più diche InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Alle 04:00 di martedì 30 aprile i Denver Nuggets sfideranno i Los Angeles Lakers in occasione di gara-5 del primo turno di playoff NBA. Nikola Jokic e compagni sono in vantaggio per 3-1 e hanno la possibilità di chiudere la serie, regalandosi il pass per la semifinale di Western Conference, dove ... Continua a leggere>>

Gli Highlights del match tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers , sfida valida per gara5 del primo turno di Playoff Nba nella Western Conference. Chiudono la serie i campioni in carica, ponendo così fine alla stagione dei gialloviola grazie a un jumper di Jamal Murray a 4? dalla sirena. Gara ... Continua a leggere>>

Lakers, Magic Johnson interpreta il sentimento dei tifosi dopo l’eliminazione dai Playoff NBA - Magic Johnson non ha lasciato un’eredità indimenticabile ai Lakers nei suoi trascorsi da dirigente. Tuttavia, è indubbio che per lo status acquisito dopo la carriera sul parquet la sua voce funga ... Continua a leggere>>

Quale futuro per i Los Angeles Lakers Da LeBron James (e Bronny) a coach Ham passando per l'aggiunta di un'altra star - BASKET, NBA - L'eliminazione al primo turno contro i denver nuggets ha chiuso la stagione dei Los Angeles Lakers che ora devono mettersi al lavoro per il futuro ... Continua a leggere>>

NBA, i Lakers fuori dai playoff: vanno avanti i nuggets. LeBron James: «Ultima partita a Los Angeles Non risponderò» - Si interrompe la cavalcata dei Los Angeles Lakers che escono al primo turno playoff contro i campioni in carica, i denver nuggets (108-106). La serie termina 4-1 in favore della franchigia capitanata. Continua a leggere>>