Procura Milano chiede processo per Santanchè per truffa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per Danielae per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del caso Visibilia sulla presuntaaggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo covid.

