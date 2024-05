Primo sguardo alla Kia EV6 restyling!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 3 maggio 2024) Annunciata pochi anni fa, ora abbiamo finalmente la possibilità di poter dare unnuova Kia EV6 nelle prime immagini che ci danno un piccolo anticipo su quello che vedremo all’evento di presentazione L’auto è stata presentata nel 2021 dKia Motors in persona e ora l’auto si prepara ad affrontare il classico. Questoè stato mostrato in anticipo con alcune immagini teaser che hanno mostrato il lato anteriore e posteriore dell’auto. Non sappiamo ancora quando rilasceranno ilsul mercato, né tantomeno le meccaniche che troveremo sul crossover elettrico coreano, ma non manca molto al reveal. L’unica cosa che sappiamo ora sono i gruppi ottici della Kia EV6 2024, che hanno una firma luminosa fatta in LED, sia sulla parte ...