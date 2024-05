Prima pagina Tuttosport | Europa League - Xabi conquista Roma

2024-05-02 21:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Quante possibilità ha Massimiliano Allegri di restare alla Juventus anche la prossima stagione? zero. Anche nel caso dovesse vincere la Coppa Italia (e non è così facile) e centrasse l’obiettivo qualificazione in Champions (che ... Continua a leggere>>