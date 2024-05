Preti operai | Chiesa cattolica - abolire il celibato obbligatorio per i sacerdoti Un nuovo ruolo per le donne

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio 2024 –ilper i, aprire a undellenella, praticare maggiore trasparenza nei casi di abusi su minori: sono alcune delle proposte contenute nel contributo dei “” al cammino sinodale delle Chiese cattoliche romane in Italia, documento presentato oggi nel corso di una iniziativa a Firenze. «Per lunga che sia la tradizione dell'obbligo» delper i, «rimane sempre una tradizione umana che non ha nessuna radice a livello delTestamento», affermano i, e anche modificandola «non ci sarebbe ...

