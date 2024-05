Presentato a Salerno il Raduno di Operazione Nostalgia | l’8 giugno all’Arechi in campo 36 leggende del calcio

(Di venerdì 3 maggio 2024) La storica community dedicata altorna con il primo appuntamento del 2024, in collaborazione con Planetwin365.News, Official Main Partner dell'evento: all'Arechi inTotti, Zanetti, Trezeguet, Milito, Barzagli e tanti altri campioni del recente passato della Serie A, 3 maggio 2024 – Trentasei nomi che hanno fatto la storia del, tutti in

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo . Non uno, ma due giocatori possono approdare a Milan ello Continua a leggere>>

Calciomercato Inter , per il centrocampo piace Marco Brescianini del Frosinone: i nerazzurri cercano di giocare d’anticipo Marco Brescianini è il nome nuovo per il Calciomercato dell’ Inter . Il centrocampista, attualmente in forza al Frosinone, è autore di una stagione estremamente positiva con la ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiQuando il rapporto umano va al di là di ogni cosa e il calcio , anche se dilettantistico, diventa il mezzo per legare le persone. C’è tutto questo nella storia tra Andrea Morante e Pietro Milano. L’esperienza alla We’ll Come United doveva rappresentare il trampolino per ... Continua a leggere>>

Samb calcio a 5, il sogno serie C1 passa per i playoff. Questa sera al Palaspeca c’è il Real Fabriano - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. La Samb calcio a 5 torna in campo al PalaSpeca: questa sera, alle 21, la formazione rossoblu affronterà il Real Fabriano nei quarti di finale playoff per la serie C1. “Invito ... Continua a leggere>>

Sacerdote alla 'sua' squadra di calcio, onorate il Grande Torino - "In quegli anni il paese di Allerona scalo si stava formando e c'erano tanti giovani desiderosi di giocare a calcio. Individuammo un pezzo di ... potevano spianare questo terreno per realizzarci il ... Continua a leggere>>

Raduno di Operazione Nostalgia: l’8 giugno in campo all’Arechi 36 leggende del calcio - Stampa Trentasei nomi che hanno fatto la storia del calcio, tutti in campo a Salerno per una grande festa di sport, amicizia e divertimento. Si terraÌ sabato 8 giugno allo stadio Arechi il Raduno di O ... Continua a leggere>>