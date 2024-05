Premier League - Phil Foden è il ‘Giocatore dell’anno’ per la stampa inglese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024)è ilsecondo laspecializzata. Protagonista di una stagione di livello eccelso, il 23enne del Manchester City ha ottenuto il 42% delle preferenze dei quasi 900 votanti, precedendo in graduatoria Declan Rice dell’Arsenal e il suo compagno di squadra Rodri. La squadra di Guardiola continua a dominare questo premio, dato che lo scorso anno vinse Haaland e nel 2021 Ruben Dias. “Ricevere questo premio per me è un grandissimo onore – il commento di– e sono davvero felice, ma non ce l’avrei mai fatta senza il contributo dei miei compagni”. Successo del Manchester City anche nel premio femminile, andato alla 27enne attaccante giamaicana Khadija Shaw. SportFace.