Prato - il Comune gemellato di Wangen ha inaugurato una nuova area pubblica

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 . Oltre 2 mila ospiti hanno partecipato alla cerimonia di apertura della “Landesgartenschau” (fiera di fioricoltura regionale) dilo scorso fine settimana. Il grande evento per il qualeha lavorato per tanti anni sta finalmente prendendo il via. La Landesgartenschau 2024 è destinata a sviluppare la città ulteriormente e creare più spazio per il verde pubblico, con un progetto ecologico, sostenibile e rispettoso del clima. Dopo 14 anni di lavoro, la Landesgartenschau, abbreviata LGS, ha riassunto essenzialmente le seguenti misure: ripensamento del paesaggio della città su un'di 40 ettari, rinaturalizzato il fiume cittadino, un sito industriale completamente riqualificato che era stato abbandonato nel 1991 e la riprogettazione e l'espansione sostenibile delle aree residenziali nel ...