Potrebbe essere stata la madre a uccidere Saman Abbas

(Di venerdì 3 maggio 2024) I giudici del tribunale di Reggio Emilia hanno deliberato in 612 pagine le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Reggio Emilia che ha condannato all’ergastolo i genitori di, uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Nelle motivazioni della sentenza, pubblicata in queste ore, si legge che l’omicidio dinon è stato pianificato nel tempo e che i genitori della 18enne non l’hanno uccisa perché lei si era opposta al matrimonio combinato organizzato dalla famiglia, ma perché voleva andarsene di casa con il fidanzato. Nella sentenza si sottolinea anche che non si esclude che possala, Nazia Shaheen, a compiere materialmente l’omicidio. Nazia Shaheen è ancora latitante in Pakistan, mentre il ...

