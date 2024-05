‘Porto di Parole’ - torna il festival delle narrazioni differenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomani sabato 4 maggio 2024, alle ore 11, il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno (via Guido Vestuti) diventa il luogoper ospitare la presentazione dell’undicesima edizione di “Porto di Parole”, il format ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il Comune di Salerno, la Fondazione Città del Futuro e il Comune di Olevano Sul Tusciano e in collaborazione con i Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Domeniche ad Arte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Oro Nera Caffè e Centrale del Latte. Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori didattici, un appuntamento al tramonto con i regalastorie e una preview in un parco storico con ...