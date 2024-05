(Di venerdì 3 maggio 2024) Il documento dei gruppi filo palestinesi che stanno incendiando i college. I punti: escalation, resistenza, occupazioni e militanza estesa. I timori di contagio in Europa

All'evento di Identità e democrazia, partito europeo di estrema destra , Matteo Salvini ha attaccato Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ha fatto gli auguri a Donald Trump per le elezioni negli Stati Uniti e ha chiesto che dopo le elezioni europee del 9 giugno si smetta di "parlare di guerra, ... Continua a leggere>>

"portiamo la guerra nei campus". Il piano segreto dei pro-Hamas - «Porta la guerra in casa», è il grido di battaglia, in inglese, stampato sulla penultima pagina di un manuale filo palestinese distribuito dal primo maggio nei campus americani in rivolta. L'obiettivo ... Continua a leggere>>

guerra: il popolo ucraino deve difendere il Paese - Insomma l’esercito di popolo è un portato della Rivoluzione Francese ... perché quella contro l’Ucraina è una guerra d’aggressione, sleale e ingiustificata. E tuttavia neanche loro possono essere ... Continua a leggere>>

guerra Russia-Ucraina, Macron: “Se i russi sfondano possibile l’invio di nostre truppe”. Usa: “Mosca usa armi chimiche” - Nato: «Preoccupati per le azioni ibride di Mosca, una minaccia». L’esercito di Mosca entra nel territorio vicino ad Avdiivka ... Continua a leggere>>