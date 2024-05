Pomeriggio 5 - via Myrta Merlino | chi potrebbe prendere il suo posto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si avvia alla conclusione - sono le ultime settimane di programmazione - una delle stagioni più controverse di5. Il programma condotto per anni da Barbara D'Urso ha avuto quest'anno al timone, la cui guida però non ha convinto. Anche perché la giornalista si è sin troppo spesso "dursizzata" e, visto che si cercava uno stile molto diverso, questo ha penalizzato tutto il programma. Un programma che, nonostante i tanti cambi - basti pensare a parte della squadra autorale -, non ha trovato una nuova identità. Anzi.5 è ormai una brutta copia di un programma che già nelle ultime edizioni non ha brillato quanto a qualità. Nessun salto di qualità, quindi, nessuno scatto in avanti dal punto di vista degli ascolti e, soprattutto un tasso di trash che non solo non è sceso ma che in certi ...