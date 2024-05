Pollini e alimenti sono ’parenti’ Allergie scoperte anche a tavola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una ‘parentela’ molto rischiosa,, che se non si conosce e si è allergici può essere pericolosa. "Leingenerano, nei soggetti predisposti, quadri clinicipiuttosto severi – dalla rinite all’asma, dall’orticaria all’eczema e fino all’anafilassi – attraverso meccanismi immunologici attivati da sostanze del tutto innocue per la popolazione non allergica", spiega Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione di Medicina personalizzata (Fmp). "Classicamente si annoverano, tra queste sostanze, polveri ee farmaci, nichel e altri metalli, forfore animali e muffe – osserva Minelli–. Nel tempo si è visto che gli antigeni responsabili delle comuni reazioni allergiche pospresentare, in percentuale variabile, una ...