Polizia Locale - controllo sui taxi abusivi in aeroporto

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti delladi Napoli, Unita Operativa Aeroportuale, insieme al personale delladi Stato hanno effettuato controlli all’interno dell’area dell’di Capodichino. 20 ie i veicoli NCC controllati, 12 le violazioni riscontrate. In particolare laha sorpreso tre tassistidi cui uno è risultato anche sprovvisto di copertura assicurativa. Un tassista è stato colto alla guida con patente scaduta di validità, 2 sono stati sanzionati per non aver esposto il tariffario a bordo del veicolo e 1 per non aver rilasciato ricevuta di pagamento della tariffa predeterminata. Nel corso dei controlli inoltre è stato sanzionato un venditore ambulante abusivo al quale è stata ...