Polipectomia | cos’è - preparazione all’esame e rischi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 3 maggio 2024) I polipi intestinali sono escrescenze di tessuto che si sviluppano sul rivestimento dell’intestino, in particolare nel colon e nel retto. Si presentano generalmente con una base di attacco larga o un peduncolo sottile che li collega alla parete intestinale. La maggior parte dei polipi intestinali è benigna e non causa sintomi; tuttavia, alcuni possono essere precancerogeni, soprattutto quelli di dimensioni maggiori e con determinate caratteristiche istologiche. La tipologia più comune di polipo intestinale è il polipo adenomatoso, che può evolvere in cancro se non rimosso. Un’altra forma è rappresentata dai polipi iperplastici, generalmente piccoli e con bassoo di malignità. La presenza di polipi è spesso scoperta incidentalmente durante esami di screening, come la colonscopia, o in seguito all’insorgere di sintomi come sanguinamento rettale o variazioni ...