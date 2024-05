Polemiche sul ’cigno’ | Questione di elastico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA Ilfinisce al centro della polemica. Questa volta è Walter Bianciardi, ideatore del meccanismo di sgancio del canape che viene ormai utilizzato in tutta Italia – e che a Siena si usa per l’addestramento a Mociano e a Monticiano – a sbottare dopo la caduta di Elias Mannucci nella terza batteria delle ultime corse al Tamburo. Era in groppa a Criptha, baio di sei anni. Già a caldo non erano mancati i commenti roventi. Perché, si era detto, la mossa si poteva ripetere. Soprattutto per via del canape che aveva appunto fatto andare giù un partitore quale è Mannucci. Il retroscena viene raccontato 24 ore dopo dallo stesso Bianciardi sui social. "Alle corse di addestramento di Monticiano si è verificata una caduta al canape che ha coinvolto Elias Mannucci. Fortunatamente nessuna conseguenza per il bravo fantino, come lui stesso ha confermato ...