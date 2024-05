Polaveno - 83enne precipita per dieci metri e finisce in un fiume nel bosco Salvo per miracolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Brescia), 3 maggio 2024 – È vivo perun ottantatreenne diche nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, è scivolato in untra i boschi vicino al paese. L'anziano a quanto si appreso stava passeggiando lungo via Tonetti, in una zona non distante dalla sua abitazione, quando intorno alle 16,30 èto in un dirupo. Ha fatto un volo di una decina died è appunto caduto in un corso d'acqua. A recuperarlo ci hanno pensato sette tecnici del Soccorso alpino, stazione Valle Trompia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari dell'elisoccorso e dell'ambulanza. La centrale di prima emergenza Areu ha attivato anche i carabinieri (della compagnia di Gardone Valtrompia) e i vigili del fuoco. L'ottantenne è stato issato su una barella orizzontale, ...