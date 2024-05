Playoff Nba 2024 - Knicks e Pacers chiudono i giochi | eliminati Sixers e Bucks

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Vanno in archivio nella notte due serie del primo turnoin NBA. A sorridere sono New Yorke Indianachesul 4-2 le contese contro Philadelphia 76ers e Milwaukee, eliminate e sconfitte in gara-6 rispettivamente con i punteggi di 115-118 e 120-98.si incontreranno ora al secondo turno. Ci si aspettava una reazione forte tra le mura amiche da parte dei, ma ad impattare meglio il match è New York che nel primo quarto tocca anche il +22 di vantaggio. Philadelphia riesce a rimontare a cavallo dell’intervallo, ma subisce la controrimonta nell’ultimo quarto. Miglior realizzatore del match è Jalen Brunson, autore di 41 punti e 12 assist, mentre Donte DiVincenzo chiude con 23 punti, 4 rimbalzi e 7 ...