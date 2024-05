(Di venerdì 3 maggio 2024) Per il titolo regionale di Promozione domenica 5 maggio sul Campo sportivo comunale "Giovanni Paolo II°" di Matelica si incontreranno alle ore 16 Matelica (vincitrice del girone B) e Fabriano Cerreto (vincitore del girone A).. Primo turno. Girone A. Sabato 11 maggio (ore 16,30) Moie Vallesina- S.Orso; Portuali Calcio Ancona- Biagio Nazzaro. Girone B. Sabato 11 maggio (ore 16,30): A.Centobuchi- Corridonia; Vigor Castelfidardo – Trodica. Secondo turno: domenica 19 maggio, spareggi vincentidomenica 26 maggio ore 16,30.. Turno unico. Girone A- Sabato 11 maggio (ore 16,30) allo stadio ‘T.Benelli’ di Pesaro Vismara-2008- Castelfrettese. Domenica 12 maggio ore 16,30 Gabicce Gradara- Osimo Stazione. Girone B: sabato 11 maggio ore 16,30, Appignanese. Aurora Treia.

L’A2 femminile entra nel rush finale della regular season con quattro giornate ancora da disputare. Nel weekend si gioca il 23° turno e la Halley Thunder è impegnata di nuovo in trasferta. Dopo il blitz di sabato scorso sul parquet della Posaclima Ponzano Veneto (62-72), infatti, le ragazze di ... Continua a leggere>>

L’A2 femminile si ferma per la pausa pasquale. La Halley Thunder Matelica , dopo 23 giornate, è sesta: Udine 42 punti, Villafranca 36, Roseto 34, Trieste e Treviso 30, Matelica 28, Bolzano e Ponzano 24. Sono queste le squadre finora in zona playoff, con la squadra di coach Sorgentone già ... Continua a leggere>>

Sarà la Logiman Broni l’avversaria della Halley Thunder nei quarti di finale dei play off del campionato di serie A2 femminile. Matelica ha chiuso la regular season al quarto posto, mentre Broni ha chiuso in quinta posizione nell’altro girone. Pertanto il fattore-campo sarà a favore della ... Continua a leggere>>

playoff e playout, tocca a tre pesaresi - Domenica 5 maggio a matelica si giocherà la finale regionale di Promozione tra matelica e Fabriano Cerreto. playoff in corso con incontri il 11 maggio e playout il 12 maggio. Per il titolo regionale ... Continua a leggere>>

A2 F playoff - San Giovanni Valdarno, Empoli e Udine avanti, matelica e Broni alla bella - Tre serie sulle quattro giocate oggi hanno avuto il loro verdetto. Logiman Broni impatta la serie con l’Halley Thunder matelica e rimanda il discorso semifinali a Gara 3 grazie alla ... Continua a leggere>>

Serie B Interregionale - playoff: i risultati dei turni dei due gironi - Tempo di playoff anche per il campionato di Serie B Interregionale 2023-24, per le 32 squadre che compongono i due gironi Est-Ovest e Centro-Sud. Si gioca a partire dal 29 aprile in ... Continua a leggere>>