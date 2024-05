Più tecnologie - più soldati | dobbiamo farci trovare pront - bisogna sbrigarsi | il capo di Stato maggiore dell’esercito dà la linea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) “, perché non sappiamo cosa accadrà. Mentre politica e diplomazia fanno il loro lavoro, noiimpegnarci ai, sperando di non dover mai entrare in azione: l’Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile“. A parlare è ildi, il generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. In un’intervista al Corriere della Sera l’alto ufficiale sotto: “L’Esercito deve essere rivisto sotto diversi profili. Sono cambiati gli scenari, le minacce e, quindi, le esigenze, anche degli altri Paesi Nato. Vanno rivisti soprattutto i principali sistemi d’arma, potenziati gli strumenti, adeguate le strutture e le ...