(Di venerdì 3 maggio 2024) "In merito alla proposta sullo stop all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli, confermo che i rispettivi uffici stanno interloquendo per trovare lazione a tutela da un lato degli agricoltori e dei loro terreni agricoli e dall'altro dei target di decarbonizzazione da raggiungere e gli investimenti delle imprese. Abbiamo avviato una proficua interlocuzione con tutti i soggetti interessati e sono convinto che riusciremo a raggiungere il risultato da tutti auspicato". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin.

pichetto, su agrivoltaico lavoriamo per la migliore formula - "In merito alla proposta sullo stop all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli, confermo che i rispettivi uffici stanno interloquendo per trovare la migliore formulazione a t ... Continua a leggere>>

Sul ritorno al nucleare il governo ha idee confuse e dimentica una multa in arrivo - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto pichetto Fratin, è tornato a fare dichiarazioni ... Non per forza l'ultima generazione è la migliore I reattori di quarta generazione ... Continua a leggere>>

Festival Sviluppo sostenibile: oltre mille eventi in sei tappe - Guardare a un futuro migliore per agire con consapevolezza nel presente ... Giampiero Massolo, Gilberto pichetto Fratin, Marina Ponti, Alessandra Prampolini, Ettore Prandini, Massimiliano Rosolino, ... Continua a leggere>>