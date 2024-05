Persona travolta da un treno alla stazione di Legnano | circolazione sospesa

Stezzano . La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni di Stezzano e Bergamo in seguito all’investimento di una Persona da parte del treno 2233 (Milano Centrale 16:05 – Bergamo 16:53) nei pressi della stazione di Stezzano , comunica treno rd. Sul posto sono presenti Polizia di ... Continua a leggere>>

Barletta , 13 apr. – (Adnkronos) – Il passeggero di un treno molto violento e aggressivo in arrivo da Foggia a Barletta è stato arrestato da agenti della Polizia di Stato e da militari dell?Arma dei Carabinieri. L’uomo, un 34enne originario della provincia di Lecce, era a bordo del treno ... Continua a leggere>>

treno travolge una persona nel Milanese: circolazione in tilt - Treni in tilt nella mattinata di venerdì 3 maggio nel Milanese a causa di un incidente sui binari lungo la linea Rho - Domodossola: un treno ha travolto una persona in prossimità della cittadina di ... Continua a leggere>>

Cameriere muore a 36 anni per la Sla. Il fratello: «Aiutiamo di più la ricerca» - Ovunque andasse, riusciva a entrare in sintonia con tutti, era una persona carismatica, un vero trascinatore». Prima di ammalarsi andava in palestra, gli piaceva correre, aveva anche giocato a calcio. Continua a leggere>>

Furibonda lite nella metro di Ottaviano, scende dal treno e aggredisce un altro passeggero col bastone - Botte e parolacce una volta scesi dal treno. Poi uno afferra un bastone e lo usa per picchiare l'altro: è successo sulla banchina della fermata di Ottaviano ... Continua a leggere>>