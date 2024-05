Perde il controllo della moto e finisce in un canale di scolo | centauro elitrasportato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 3 maggio 2024 – La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato, alle ore 17,00 circa, in viaStazione di Pavona, ad Albano Laziale, la Squadra 22/A di Pomezia per un incidente stradale, dove unciclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso ilpropriacadendo all'interno deldidelle acque che costeggiava la strada. Il personale dei Vigili del fuoco appena giunto sul posto ha tratto in salvo la persona recuperandola e affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario, per poi esserepresso l'di zona. Sul posto presenti anche le Forze dell'ordine.