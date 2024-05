Percorso PCTO nella Silicon Valley per l’Istituto Pantaleo | il futuro è adesso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Torre del Greco. Un altro traguardo raggiunto per l’IISSS E.che aggiunge ilin California alla lunga lista di successi che caratterizza la propria offerta formativa. Gli studenti del, infatti, hanno avuto la possibilità di partecipare ad undi formazione trasversale negli Stati Uniti, approfondendo tematiche importanti inerenti ai temi dell’economia, dell’edilizia, della sostenibilità, allargando i propri confini e cogliendo opportunità innovative riguardo al proprio. “E’ fondamentale al giorno d’oggi offrire agli studenti possibilità di formazione innovative e concrete”, afferma il Dirigente Scolastico del, il dott. Giuseppe Mingione, che ha fortemente voluto il, “Sono anni che il ...

A Como ci sono già 300 iscritti ai licei dove si studia medicina - Scuola “Biologia con curvatura biomedica” al Volta, Giovio, Setificio e Gallio.. Fra le materie ci sono anatomia e patologia, anche camici bianchi in cattedra ... Continua a leggere>>

"Almeno noi, nell'universo": torna in scena l'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo - torna in scena l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo, percorso della Scuola Popolare di Musica Donna ... accoglie quest’anno anche un gruppo di studenti liceali, inseriti in pcto - l’ex programma di ... Continua a leggere>>

Dalla Bassa alle valli fino alla città: tutte le scuole bresciane di Da Vinci 4.0 - Sono undici gli istituti che hanno partecipato alla quinta edizione del progetto: vi proponiamo tutte le schede degli istituti ... Continua a leggere>>