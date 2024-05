Pensioni - la Lega rilancia Quota 41 per tutti | probabile arrivo nel 202 - i nuovi requisiti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cavallo di battaglia dellaè la creazione di una nuova riformastica, con l’obiettivo di accantonare la discussa riforma Fornero. Per questo, il partito stando l’estensione di41, il meccanismo che consentirebbe ai lavoratori di accedere alla pensione dopo aver accumulato 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. Ne ha parlato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e figura di spicco del partito, che ha proposto di includere questa misura nella prossima legge di bilancio. Perchè ora sarebbe possibile Di41 se n’era già parlato ad inizio anno con l’obiettivo di introdurla entro la fine della legislatura nel 2027, ma la cosa non aveva avuto un proseguo. Ora non solo se ne ritorna a parlare, ma si sta pensando di fissare il traguardo al 2025. “Studieremo bene ...

Per il rinnovo del prossimo CDA Rai un ruolo determinante lo avrà anche l’associazione Giornaliste italiane . Presentata nei giorni scorsi, il sodalizio ispirato d alla responsabile della comunicazione della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello, non vuole stare a guardare e per questo si ... Continua a leggere>>

La Lega punta a far entrare la proposta di Quota 41 "nella legge di bilancio per il prossimo anno". Parola di Claudio Durigon, leghista e sottosegretario al Lavoro. Da anni Quota 41, cioè la pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, è un cavallo di battaglia del Carroccio. Finora, ... Continua a leggere>>

Pensioni anticipate 2024: Durigon propone quota 41 entro il prossimo anno - La lega mira a inserire la proposta di quota 41 “nella legge di bilancio per il prossimo anno”. Questo è quanto dichiarato da Claudio Durigon, esponente della lega e sottosegretario al Lavoro, sempre ... Continua a leggere>>

Pensione con quota 41 nel 2025, l’annuncio del governo (ma adesso inizia la sfida più difficile) - La voce fuori dal coro è quella di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro nonché uno degli esponenti di spicco della lega, il quale da anni si batte su una riforma delle pensioni che porti ... Continua a leggere>>

Pensione anticipata per tutti con quota 41 Perché la riforma per il 2025 resta difficile - quota 41 non cancella legge Fornero Ha senso sul piano politico intestarsi quota 41 per tutti come se fosse la madre di tutte le battaglie La lega avrebbe voluto cancellare la legge Fornero del 2011, ... Continua a leggere>>