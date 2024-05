Pensioni - la Lega rilancia Quota 4 - la riforma che potrebbe costare dai 4 ai 9 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cavallo di battaglia dellaè la creazione di una nuovastica, con l’obiettivo di accantonare la discussaFornero. Per questo, il partito stando l’estensione di41, il meccanismo che consentirebbe ai lavoratori di accedere alla pensione dopo aver accumulato 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. Ne ha parlato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e figura di spicco del partito, che ha proposto di includere questa misura nella prossima legge di bilancio. Perchè ora sarebbe possibile Di41 se n’era già parlato ad inizio anno con l’obiettivo di introdurla entro la fine della legislatura nel 2027, ma la cosa non aveva avuto un proseguo. Ora non solo se ne ritorna a parlare, ma si sta pensando di fissare il ...