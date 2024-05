Pellicole per auto – personalizzare la tua carrozzeria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Andiamo a parlare in questo articolo delleper, ma soprattutto vogliamo andare a vedere quelle che sono le differenze specifiche tra la pellicola PPF pere la tecnica Car Wrapping, visto che sono due opzioni valide nell’ottica di proteggere e modificare la propria macchina migliorandone l’aspetto. Iniziando a vedere le differenze ricordiamo che il Car Wrapping è una tecnica che ha a che fare con l’applicazione di una pellicola vinilica, che verrà messa sulla superficie esterna del lato soprattutto per un discorso estetico in questo caso l’obiettivo sarà quello di creare una nuova estetica per quella vettura. Invece quando si parla della pellicola PPF ci si riferisce a una pellicola trasparente che si applica sulla vernice dell’per proteggerla dagli agenti atmosferici, e da eventuali sassi e ...