Pechino lancia una sonda verso il lato nascosto della Luna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 3 maggio la Cina hato unache dovrà raccogliere campioni dal. La missione costituisce un passo avanti importante per l’ambizioso programma spaziale del paese. Leggi

Il Wirtschaftswoche, settimanale economico di Düsseldorf, ha pubblicato un sondaggio che mostra come oggi soltanto un decimo dei tedeschi ritenga che Kiev abbia una qualche possibilità di farcela. E appena il 20% vorrebbe continuare a fornire aiuti al l’Ucraina . Sono in dubbio pure le relazioni con ... Continua a leggere>>

Ancora una notte di maltempo nel Varesotto con i vigili del fuoco chiamati a intervenire in vari comuni per allagamenti, alberi caduti e smottamenti. Attenzione anche ai laghi di Varese e Verbano, il cui livello si è alzato ancora. Ieri il Maggiore ha superato la soglia di allerta, dopo le ... Continua a leggere>>

Alla conquista del lato oscuro della Luna - L'obiettivo è riportare per la prima volta campioni del lato nascosto della Luna che presenta molte caratteristiche ... italiano che aiuterà a controllare il posizionamento della sonda e denominato. Continua a leggere>>

Partita la missione cinese per il lato nascosto della Luna - La Cina ha lanciato una sonda per raccogliere campioni della faccia nascosta della Luna, una prima mondiale, che rappresenterebbe una svolta per l'ambizioso programma del Paese. Il decollo del razzo ... Continua a leggere>>

Cina, lanciato con successo il razzo Long March-5 Y8. A bordo la sonda lunare ChangE6 - Il razzo Long March 5 è decollato oggi alle 17:27 dal centro di lancio spaziale costiero di Wenchang, nella provincia di Hainan. A bordo del razzo la sonda lunare Chang'e-6 che una volta raggiunta la ... Continua a leggere>>