Paul Auster - la moglie | Derubati della libertà di annunciarne la morte

(Di venerdì 3 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 14:03 Ladello scrittore americano, avvenuta il 30 aprile all’età di 77 anni, ha suscitato un’ondata di commozione tra i suoi lettori e ammiratori in tutto il mondo. Nonostante l’ondata di affetto arrivata alla sua famiglia, ladi, la scrittrice Siri Hustvedt, ha espresso L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – “Ero ingenua, ma avevo immaginato che sarei stata io ad annunciare la morte di mio marito, Paul Auster ”. Inizia così il post pubblicato da Siri Hustvedt, moglie dello scrittore americano deceduto a 77 anni. “È morto a casa, in una stanza che amava, la biblioteca, una stanza con ... Continua a leggere>>

paul auster è deceduto a 77 anni, celebre autore statunitense - paul auster: un gigante della letteratura ci lascia Il mondo letterario saluta uno dei suoi pilastri più influenti, paul auster, che si è spento recentemente nella sua abitazione di Brooklyn all’età d ... Continua a leggere>>

Quando auster si commosse a Napoli per Leopardi e Ungaretti - paul auster approdò a Napoli verso la fine del 2011; lo spinse verso la città un premio datogli dalla Fondazione Premio Napoli. Stette con noi alcuni giorni, che furono ricchissimi d’esperienze. Continua a leggere>>

Il cinema di auster. Dai racconti a “Smoke“, la forza della narrazione - Aspettando l’arrivo in Italia in autunno del libro postumo “Un paese bagnato”, un’esistenza piena di storie e di dolori. I romanzi, le sceneggiature: l’arte di "vivere in un mondo immaginario". Continua a leggere>>