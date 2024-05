Parthenope uscirà negli USA con A24 | Paolo Sorrentino punta già agli Oscar?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il film sarà distribuito nelle sale americane da A24 in quella che sembra una mossa più che intelligente per il box-office A24 ha acquisito i diritti nordamericani di, il nuovo film del regista premio, in vista della sua anteprima mondiale al 77° Festival di Cannes.è il settimo film diad approdare sulla Croisette dopo Le conseguenze dell'amore del 2004, Il Divo del 2008 che ha vinto il Premio della Giuria e il Premio della Giuria Ecumenica, This Must Be the Place con Sean Penn del 2011 che ha vinto anche il Premio della Giuria Ecumenica, La grande bellezza del 2013 e Youth del 2015. La grande bellezza ha vinto l'come miglior film straniero …