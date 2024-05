Papa Francesco accanto ai giovani | Sottopagati - precari e sfruttati

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - "Moltiabbandonano i loro territori di origine per cercare occupazione altrove, spesso non trovando opportunità all'altezza dei loro sogni; alcuni, poi, intendono lavorare ma si devono accontentare di contratti; altri ancora, in questo contesto di fragilità sociale e di sfruttamento, vivono nell'insoddisfazione e si dimettono dal lavoro". Lo ha denunciatoricevendo la Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale I, ha spiegato il, "sono una delle categorie più fragili del nostro tempo. I, sempre colmi di talenti e di potenzialità, sono anche particolarmente vulnerabili, sia per alcune condizioni antropologiche che per diversi aspetti culturali del tempo in cui ...

