Pantheon - lo strano effetto camino | ecco cosa accade quando piove

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 3 maggio 2024) La cupola del, uno dei monumenti più celebri di Roma, ha un buco nella sommità. LEGGI ANCHE: — Fare il giro di Peppe, sai perché si dice così ec’entra il? Si racconta che, l’acqua non entri all’interno della struttura: merito del cosiddetto ‘’. Ma è vero che la pioggia non bagna gli interni delo è solo una affascinante leggenda? La cupola delPer spiegare se è vero chea Roma, l’acqua non entra nelnonostante il buco nel tetto, bisogna prima capire come fu realizzato. La cupola delè l’elemento architettonico centrale di tutta la struttura. Si tratta di un vero e ...