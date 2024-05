Pallavolo femminile under 16 regionale La Cbf Balducci Paoloni in finale Adesso la sfida con Collemarino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Prosegue la marcia vincente anche della16 della Cbf. Dopo il titoloconquistato dalla18, pure le più giovani arancionere allenate da coach Nicola Bacaloni, già campionesse provinciali, avranno l’opportunità di giocare lache assegnerà il titolo marchigiano e che permetterebbe di ottenere il pass per le finali nazionali per lo scudetto di categoria, come sono riuscite le compagne più grandi dell’18. Tutto ciò grazie alla vittoria conquistata, nella palestra di Villa Potenza, in opccasione delladi semicontro la Tris Volley: netto successo per 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) per le arancionere e meritata qualificazione all’atto conclusivo. Obiettivo puntato e massima ...

